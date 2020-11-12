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ЦИК: процесс установления результатов местных выборов - на финише

ЦИК: процесс установления результатов местных выборов - на финише

Киев  •  УНН

 • 10203 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Процесс установления результатов голосования на местных выборах 25 октября находится на финишной прямой. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины, передает УНН.

"ТИК завершают установления результатов местных выборов. ЦИК принимает все возможные меры, чтобы сведения от территориальных избирательных комиссий в ЦИК передавались быстрее", - заявил глава ЦИК Олег Диденко.

По данным пресс-службы, Черновицкая городская ТИК сегодня установила результаты выборов городского головы и назначила повторное голосование на 29 ноября.

Кроме того, Киевская областная ТИК установила результаты выборов депутатов в Киевский областной совет.

В ЦИК также привели общие данные по Украине:

- Из 1577 местных советов ТИК установили результаты выборов в 1566 советов.

- Из 1421 городских, поселковых, сельских голов установлены результаты по 1415.

"Процесс установления результатов голосования - на финише", - подчеркнули в ЦИК.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Центризбирком должен принять меры к немедленному установлению и обнародованию результатов голосования на нынешних местных выборах.

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