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Данілов закликав ЦВК вжити заходів до негайного встановлення результатів місцевих виборів

Данілов закликав ЦВК вжити заходів до негайного встановлення результатів місцевих виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Центрвиборчком має вжити заходів до негайного встановлення та оприлюднення результатів голосування на цьогорічних місцевих виборах. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

Так, у листі на ім’я Голови ЦВК Олега Діденка, Данілов зазначив, що ЦВК в умовах нового виборчого закону "проводить значну роботу щодо забезпечення прав українських громадян обирати і бути обраними".

"Водночас, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів", - заявив він.

Данілов зокрема нагадав, що відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою ЦВК від 8 серпня 2020 року №163, граничною датою встановлення результатів голосування з місцевих виборів визначено 6 листопада 2020 року включно.

"Водночас, станом на сьогодні, у певній частині територіальних округів результати голосування з місцевих виборів не встановлені", - зауважив секретар РНБО.

"Ураховуючи наведене, в інтересах національної безпеки та з огляду на те, що проведення вільних, гласних та транспарентних виборів є необхідною умовою забезпечення принципу демократії, є обов’язковим стандартом для демократичного, вільного та відкритого суспільства, звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії", - йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше у ЦВК заявили, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до Центральної виборчої комісії, зокрема, і щодо результатів місцевих виборів 25 жовтня. Головне для ТВК - вкластись у дедлайн щодо встановлення результатів виборів, який припадає на 6 листопада.

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