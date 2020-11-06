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ЦВК у день "дедлайну" пояснила, де довгоочікувані результати місцевих виборів

ЦВК у день "дедлайну" пояснила, де довгоочікувані результати місцевих виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до Центральної виборчої комісії, зокрема, і щодо результатів місцевих виборів 25 жовтня. Головне для ТВК - вкластись у дедлайн щодо встановлення результатів виборів, який припадає на 6 листопада. Таке пояснення оприлюднила пресслужба ЦВК, передає УНН.

"Про довгоочікувані результати. Де вони? У ТВК. Згідно з Виборчим кодексом сьогодні останній день встановлення результатів територіальними виборчими комісіями. Більшість ТВК надіслала до ЦВК повідомлення про результати", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ЦВК зазначили, що деякі ТВК поки не надіслали результати. "Але це не означає, що вони їх не встановили", - додали у Центрвиборчкомі.

"Річ у тім, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання — вкластись у дедлайни щодо встановлення результатів виборів", - зауважили у ЦВК.

Там додали, що після встановлення результатів ТВК повинні оприлюднити їх в місцевих друкованих ЗМІ, на сайті відповідної ради чи ТВК та надіслати повідомлення про результати виборів до ЦВК.

Додамо, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше, як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

У ЦВК раніше повідомили про результати виборів депутатів 585 місцевих рад та 687 сільських, селищних, міських голів. Другий тур виборів мера призначено вже у 15 містах.

Українські Національні Новини

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