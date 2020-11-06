ЦИК в день "дедлайна" объяснила, где долгожданные результаты местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в Центральную избирательную комиссию, в частности, и о результатах местных выборов 25 октября. Главное для ТИК - уложиться в дедлайн по установлению результатов выборов, который приходится на 6 ноября. Такое объяснение обнародовала пресс-служба ЦИК, передает УНН.
"О долгожданных результатах. Где они? В ТИК. Согласно Избирательному кодексу, сегодня последний день установления результатов территориальными избирательными комиссиями. Большинство ТИК направили в ЦИК сообщение о результатах", - говорится в сообщении.
При этом в ЦИК отметили, что некоторые ТИК пока не прислали результаты. "Но это не значит, что они их не установили", - добавили в Центризбиркоме.
"Дело в том, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача - уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов", - отметили в ЦИК.
Там добавили, что после установления результатов ТИК должны обнародовать их в местных печатных СМИ, на сайте соответствующего совета или ТИК и отправить сообщение о результатах выборов в ЦИК.
Добавим, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.
Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.
В ЦИК ранее сообщили о результатах выборов депутатов 585 местных советов и 687 сельских, поселковых председателей, городских голов. Второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах.