Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов

ukru
Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 33283 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 78309 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 89272 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98203 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113683 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115085 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126374 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156271 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202408 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 90918 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 53215 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 72489 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 82906 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 26064 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 357918 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 309537 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 463549 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 429308 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 411744 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 121117 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 199130 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 226500 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 205650 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 291742 просмотра
Актуальное
Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов

Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов

Киев  •  УНН

 • 14830 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Центризбирком должен принять меры для немедленного установления и обнародования результатов голосования на нынешних местных выборах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, в письме на имя главы ЦИКа Олега Диденко, Данилов отметил, что ЦИК в условиях нового избирательного закона "проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными".

"Вместе с тем, Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальных результатах выборов", - заявил он.

Данилов в частности напомнил, что в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИКа от 8 августа 2020 года №163, предельной датой установления результатов голосования по местным выборам определено 6 ноября 2020 года включительно.

"Вместе с тем, на сегодняшний день, в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил секретарь СНБО.

"Учитывая изложенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии", - говорится в письме.

Напомним, ранее в ЦИКе заявили, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в Центральную избирательную комиссию, в частности, и о результатах местных выборов 25 октября. Главное для ТИК - уложиться в дедлайн по установлению результатов выборов, который приходится на 6 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы