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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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ЦВК Молдови опрацювала 100% голосів на президентських виборах

ЦВК Молдови опрацювала 100% голосів на президентських виборах

Київ • УНН

 • 9118 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Молдові опрацювали 100% протоколів на президентських виборах, найбільше голосів отримав лідер партії соціалістів Ігор Додон, передає УНН з посиланням на сторінку ЦВК Молдови у Facebook.

Так, згідно з даними ЦВК, найбільше голосів отримали лідер Партії соціалістів Ігор Додон (47,98%) і голова партії “Дія і солідарність” Майя Санду (38,71%).

Кандидат від “Нашої партії” Дмитро Чубашенко набрав 6,03% голосів. У лідера Народної європейської партії Юріє Лянке — 3,11%. У голови Ліберальної партії Міхая Гімпу — 1,8%. У незалежного кандидата Валеріу Гілецький — 1,08%. У решти кандидатів менше 1% голосів.

Таким чином, у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, до якого потрапили І.Додон та М.Санду.

Другий тур виборів у Молдові запланований на 13 листопада.

За даними ЦВК, всього на виборах 30 жовтня дійсними визнано голосу 1 418 518 громадян. Явка виборців становила 48,9% — це найвищий показник із 2001 року.

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