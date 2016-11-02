ЦВК Молдови опрацювала 100% голосів на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Молдові опрацювали 100% протоколів на президентських виборах, найбільше голосів отримав лідер партії соціалістів Ігор Додон, передає УНН з посиланням на сторінку ЦВК Молдови у Facebook.
Так, згідно з даними ЦВК, найбільше голосів отримали лідер Партії соціалістів Ігор Додон (47,98%) і голова партії “Дія і солідарність” Майя Санду (38,71%).
Кандидат від “Нашої партії” Дмитро Чубашенко набрав 6,03% голосів. У лідера Народної європейської партії Юріє Лянке — 3,11%. У голови Ліберальної партії Міхая Гімпу — 1,8%. У незалежного кандидата Валеріу Гілецький — 1,08%. У решти кандидатів менше 1% голосів.
Таким чином, у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів, до якого потрапили І.Додон та М.Санду.
Другий тур виборів у Молдові запланований на 13 листопада.
За даними ЦВК, всього на виборах 30 жовтня дійсними визнано голосу 1 418 518 громадян. Явка виборців становила 48,9% — це найвищий показник із 2001 року.