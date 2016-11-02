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15 марта, 19:03 • 115162 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166486 просмотра

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15 марта, 13:22 • 137896 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112763 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105450 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101414 просмотра

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ЦИК Молдовы обработала 100% голосов на президентских выборах

ЦИК Молдовы обработала 100% голосов на президентских выборах

Киев • УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Молдове проработали 100% протоколов на президентских выборах, больше всего голосов получил лидер партии социалистов Игорь Додон, передает УНН со ссылкой на страницу ЦИК Молдовы в Facebook.

Так, согласно данным ЦИК, больше всего голосов получили лидер Партии социалистов Игорь Додон (47,98%) и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду (38,71%).

Кандидат от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко набрал 6,03% голосов. У лидера Народной европейской партии Юрие Лянкэ - 3,11%. У главы Либеральной партии Михая Гимпу - 1,8%. У независимого кандидата Валериу Гилецкого - 1,08%. У остальных кандидатов менее 1% голосов.

Таким образом, в Молдове состоится второй тур президентских выборов, в который попали И.Додон и М.Санду.

Второй тур выборов в Молдове запланировали на 13 ноября.

По данным ЦИК, всего на выборах 30 октября действительными признали голоса 1 млн 418 тыс. 518 граждан. Явка избирателей составила 48,9% - это самый высокий показатель с 2001 года.

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