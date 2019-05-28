Цукерберг не з'явиться на засідання комітету парламенту Канади - CNN

За інформацією телеканалу, замість Цукерберга і Сендберг в засіданні візьмуть участь голова канадського підрозділу компанії, що відповідає за громадську політику, Кевін Чан, а також директор по суспільній політиці Facebook Ніл Потс. Раніше повідомлялося, що засідання комітету будуть проходити на цьому тижні з понеділка по середу і для роботи в них канадські парламентарії планують залучити колег з інших країн, а також експертів і фахівців з таких компаній, як Facebook, Twitter і Google.

Як повідомив раніше в понеділок голова комітету, депутат від Консервативної партії Канади Боб Циммер, якщо Цукерберг і Сендберг проігнорують запрошення, то це може бути розцінено як неповагу до національного парламенту Канади, що є в цій країні злочином.

“Я не думаю, що ігнорування країни з населенням 36 млн чоловік стане хорошим сигналом міжнародній громадськості”, — сказав він.

Нагадаємо, у США в останні місяці приділяють особливу увагу питанням, які стосуються збору та зберігання особистих даних користувачів працюють в інтернеті компаніями. Одним із приводів для цього став скандал, в центрі якого опинилася соцмережа Facebook. Він вибухнув після того, як в березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що британській компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники організації, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою здійснення впливу на їх вибір.

Цукербергу вже довелося виступити на двох слуханнях в Конгресі США. Підприємець запевнив законодавців США в тому, що надалі в соцмережі будуть дбайливіше поводитися з персональними даними.