Цукерберг не явится на заседание комитета парламента Канады - CNN

По информации телеканала, вместо Цукерберга и Сэндберг в заседании примут участие председатель канадского подразделения компании, отвечающего за общественную политику, Кевин Чан, а также директор по общественной политике Facebook Нил Поттс. Ранее сообщалось, что заседание комитета будут проходить на этой неделе с понедельника по среду и для работы в них канадские парламентарии планируют привлечь коллег из других стран, а также экспертов и специалистов из таких компаний, как Facebook, Twitter и Google.

Как сообщил ранее в понедельник председатель комитета, депутат от Консервативной партии Канады Боб Циммер, если Цукерберг и Сэндберг проигнорируют приглашение, то это может быть расценено как неуважение к национальному парламенту Канады, что является в этой стране преступлением.

"Я не думаю, что игнорирование страны с населением 36 млн человек станет хорошим сигналом общественности", - сказал он.

Напомним, в США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающихся сбора и хранения личных данных пользователей работают в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил законодателей США в том, что в дальнейшем в соцсети будут бережно обращаться с персональными данными.