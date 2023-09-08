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У відео, яке ЦРУ опублікувало в соцмережах, актор, розповідає, як він втомився від брехні та корупції в російській владі. Але про свою позицію він не може нікому розказати, бо правда нікому не потрібна.

Однак у кінці ролика зазначається, що ЦРУ розуміє, що росіяни можуть піти на контакт із ними через різні обставини. Вони запевняють, що цінують та шанують людей, які готові спілкуватися з ними, і що захищають усіх, хто з ними працює.

Головне розвідувальне управління при уряді США, закликає військових офіцерів, розвідників, дипломатів, науковців, та просто людей, які мають справу з людьми, зв'язатися з представниками управління через прихований Tor-сайт та розказати усю правду про країну-терориста.

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