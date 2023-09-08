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ЦРУ закликає російських посадовців, звертатися до них та розказати правду про росію

Київ • УНН

 • 391763 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. ЦРУ виклало відео де закликає російських посадовців, дипломатів, науковців та інших людей, які мають інформацію про росію, зв’язатися з ними, щоб розповісти правду про країну-терористку, інформує УНН з посиланням на Центральне Розвідувальне Управління США.

Деталі 

У відео, яке ЦРУ опублікувало в соцмережах, актор, розповідає, як він втомився від брехні та корупції в російській владі. Але про свою позицію він не може нікому розказати, бо правда нікому не потрібна. 

Однак у кінці ролика зазначається, що ЦРУ розуміє, що росіяни можуть піти на контакт із ними через різні обставини. Вони запевняють, що цінують та шанують людей, які готові спілкуватися з ними, і що захищають усіх, хто з ними працює. 

Головне розвідувальне управління при уряді США, закликає військових офіцерів, розвідників, дипломатів, науковців, та просто людей, які мають справу з людьми, зв'язатися з представниками управління через прихований Tor-сайт та розказати усю правду про країну-терориста. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова розвідки путіна нібито зідзвонився з директором ЦРУ - росЗМІ 

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