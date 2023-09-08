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ЦРУ призывает российских чиновников, обращаться к ним и рассказать правду о россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. ЦРУ выложило видео где призывает российских чиновников, дипломатов, ученых и других людей, которые имеют информацию о россии, связаться с ними, чтобы рассказать правду о стране-террористке, информирует УНН со ссылкой на Центральное Разведывательное Управление США.

Детали 

В видео, которое ЦРУ опубликовало в соцсетях, актер, рассказывает, как он устал от лжи и коррупции в российской власти. Но о своей позиции он не может никому рассказать, потому что правда никому не нужна. 

Однако в конце ролика отмечается, что ЦРУ понимает, что россияне могут пойти на контакт с ними в силу различных обстоятельств. Они уверяют, что ценят и уважают людей, которые готовы общаться с ними, и что защищают всех, кто с ними работает. 

Главное разведывательное управление при правительстве США, призывает военных офицеров, разведчиков, дипломатов, ученых, и просто людей, которые имеют дело с людьми, связаться с представителями управления через скрытый Tor-сайт и рассказать всю правду о стране-террористе. 

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