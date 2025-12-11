ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф
Київ • УНН
Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) зафіксувала безпрецедентне зростання іноземної розвідувальної активності, особливо російських спроб розвідки на військових об'єктах. Кількість виявлених інцидентів майже подвоїлася за рік, включаючи диверсії, кібератаки та операції дезінформації.
Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) фіксує безпрецедентне зростання іноземної розвідувальної активності в країні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Так, керівниця MAD Мартина Розенберг наголосила, що сучасний шпіонаж необхідно розглядати як підготовку до потенційних воєнних конфліктів. За її словами, у 2025 році зафіксовано різке зростання російських спроб розвідки на військових об’єктах, диверсій на лініях постачання, кібератак, операцій дезінформації та використання БпЛА, стійких до засобів РЕБ. Кількість виявлених інцидентів за рік майже подвоїлася.
Окрім зовнішніх загроз, MAD фіксує і зростання внутрішнього екстремізму: у 2024 році відкрито 524 нові справи, з них 413 - про праворадикальні прояви в армії
Там оцінюють, що це формує додаткові ризики для оборонної безпеки ФРН на тлі агресивних дій росії та її спроб впливати на німецьке суспільство й армію.
Нагадаємо
2 грудня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт оголосив про створення нового підрозділу в поліції, який спеціалізуватиметься на протидії безпілотникам.
