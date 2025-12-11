$42.180.11
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 15106 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 19416 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 21701 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 20520 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 20303 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 24461 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 20372 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19853 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 29417 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) зафіксувала безпрецедентне зростання іноземної розвідувальної активності, особливо російських спроб розвідки на військових об'єктах. Кількість виявлених інцидентів майже подвоїлася за рік, включаючи диверсії, кібератаки та операції дезінформації.

ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф

Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) фіксує безпрецедентне зростання іноземної розвідувальної активності в країні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Так, керівниця MAD Мартина Розенберг наголосила, що сучасний шпіонаж необхідно розглядати як підготовку до потенційних воєнних конфліктів. За її словами, у 2025 році зафіксовано різке зростання російських спроб розвідки на військових об’єктах, диверсій на лініях постачання, кібератак, операцій дезінформації та використання БпЛА, стійких до засобів РЕБ. Кількість виявлених інцидентів за рік майже подвоїлася.

Окрім зовнішніх загроз, MAD фіксує і зростання внутрішнього екстремізму: у 2024 році відкрито 524 нові справи, з них 413 - про праворадикальні прояви в армії

- зазначають у ЦПД.

Там оцінюють, що це формує додаткові ризики для оборонної безпеки ФРН на тлі агресивних дій росії та її спроб впливати на німецьке суспільство й армію.

Нагадаємо

2 грудня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт оголосив про створення нового підрозділу в поліції, який спеціалізуватиметься на протидії безпілотникам.

Німеччина інвестує €100 млн у технології захисту від дронів16.11.25, 14:42 • 7902 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Німеччина