ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ
Киев • УНН
Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала беспрецедентный рост иностранной разведывательной активности, особенно российских попыток разведки на военных объектах. Количество выявленных инцидентов почти удвоилось за год, включая диверсии, кибератаки и операции дезинформации.
Служба военной контрразведки Германии (MAD) фиксирует беспрецедентный рост иностранной разведывательной активности в стране. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Так, руководитель MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что современный шпионаж необходимо рассматривать как подготовку к потенциальным военным конфликтам. По ее словам, в 2025 году зафиксирован резкий рост российских попыток разведки на военных объектах, диверсий на линиях снабжения, кибератак, операций дезинформации и использования БпЛА, устойчивых к средствам РЭБ. Количество выявленных инцидентов за год почти удвоилось.
Помимо внешних угроз, MAD фиксирует и рост внутреннего экстремизма: в 2024 году открыто 524 новых дела, из них 413 - о праворадикальных проявлениях в армии
Там оценивают, что это формирует дополнительные риски для оборонной безопасности ФРГ на фоне агрессивных действий России и ее попыток влиять на немецкое общество и армию.
Напомним
2 декабря министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о создании нового подразделения в полиции, которое будет специализироваться на противодействии беспилотникам.
Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов16.11.25, 14:42 • 7902 просмотра