ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ

Служба военной контрразведки Германии (MAD) фиксирует беспрецедентный рост иностранной разведывательной активности в стране. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Так, руководитель MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что современный шпионаж необходимо рассматривать как подготовку к потенциальным военным конфликтам. По ее словам, в 2025 году зафиксирован резкий рост российских попыток разведки на военных объектах, диверсий на линиях снабжения, кибератак, операций дезинформации и использования БпЛА, устойчивых к средствам РЭБ. Количество выявленных инцидентов за год почти удвоилось.

Помимо внешних угроз, MAD фиксирует и рост внутреннего экстремизма: в 2024 году открыто 524 новых дела, из них 413 - о праворадикальных проявлениях в армии