ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ

10 декабря, 21:59 • 6942 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 16156 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 20191 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 22456 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 21136 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 20753 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 25145 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 20533 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19967 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18012 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Посла Украины в Израиле Корнийчука вызвали в израильский МИД из-за критики контактов Нетаньяху с путиным10 декабря, 18:25 • 7370 просмотра
Есть усиление нашей боевой авиации, детали пока непубличны - Зеленский10 декабря, 19:05 • 4798 просмотра
Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение: Зеленский о выборах в условиях военного положения10 декабря, 19:17 • 3356 просмотра
Украина передала свой ответ на последний проект мирного плана США - СМИ10 декабря, 20:16 • 2562 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto01:49 • 2876 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 15400 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 18611 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 25295 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 33571 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 43517 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Юлия Свириденко
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Республика Ирландия
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 12655 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 17944 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 14895 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 22217 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 32431 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала беспрецедентный рост иностранной разведывательной активности, особенно российских попыток разведки на военных объектах. Количество выявленных инцидентов почти удвоилось за год, включая диверсии, кибератаки и операции дезинформации.

ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ

Служба военной контрразведки Германии (MAD) фиксирует беспрецедентный рост иностранной разведывательной активности в стране. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Так, руководитель MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что современный шпионаж необходимо рассматривать как подготовку к потенциальным военным конфликтам. По ее словам, в 2025 году зафиксирован резкий рост российских попыток разведки на военных объектах, диверсий на линиях снабжения, кибератак, операций дезинформации и использования БпЛА, устойчивых к средствам РЭБ. Количество выявленных инцидентов за год почти удвоилось.

Помимо внешних угроз, MAD фиксирует и рост внутреннего экстремизма: в 2024 году открыто 524 новых дела, из них 413 - о праворадикальных проявлениях в армии

- отмечают в ЦПД.

Там оценивают, что это формирует дополнительные риски для оборонной безопасности ФРГ на фоне агрессивных действий России и ее попыток влиять на немецкое общество и армию.

Напомним

2 декабря министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о создании нового подразделения в полиции, которое будет специализироваться на противодействии беспилотникам.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов16.11.25, 14:42 • 7902 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Германия