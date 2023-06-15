ЦНС: окупанти продовжують здійснювати ідеологічну обробку молоді на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях півдня України ворог продовжує здійснювати ідеологічну обробку молоді. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Так, повідомляється, що вище військово політичне керівництво рф продовжує здійснювати послідовні кроки спрямовані на витіснення української ідентичності із свідомості населення тимчасово окупованих територій півдня України.
Зокрема, аналіз інформаційного поля окупованих територій Херсонської області вказує на те, що впродовж червня поточного року, представники окупаційних адміністрацій провели ряд ідеологічних заходів із залученням молоді.
Головною ціллю було нав’язати класичні російські наративи щодо великої вітчизняної війни та успішності періоду існування радянського союзу.
При цьому, як зазначається, застосовується одна з системних програм ідеологічного впливу на дітей та молодь під назвою "Я русский солдат", яка передбачає проведення історичних вікторин та квестів для демонстрації знань щодо періоду великої вітчизняної війни на базі навчальних закладів.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація здійснює ідеологічну обробку дітей.
Зокрема, окупанти примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл міста Залізний Порт на філію російського руху дітей та молоді – "движение первых".