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ЦНС: оккупанты продолжают осуществлять идеологическую обработку молодежи на ВОТ

Киев • УНН

 • 812396 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. На временно оккупированных территориях юга Украины враг продолжает осуществлять идеологическую обработку молодежи. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

ЦНС: оккупанты продолжают осуществлять идеологическую обработку молодежи на ВОТ

Детали

Так, сообщается, что высшее военно-политическое руководство рф продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения временно оккупированных территорий юга Украины.

В частности, анализ информационного поля оккупированных территорий Херсонской области указывает на то, что в течение июня текущего года, представители оккупационных администраций провели ряд идеологических мероприятий с привлечением молодежи.

Главной целью было навязать классические российские нарративы о великой отечественной войне и успешности периода существования советского союза.

При этом, как отмечается, применяется одна из системных программ идеологического воздействия на детей и молодежь под названием "Я русский солдат", которая предусматривает проведение исторических викторин и квестов для демонстрации знаний о периоде великой отечественной войны на базе учебных заведений.

Напомним

В ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационная администрация осуществляет идеологическую обработку детей.

В частности, оккупанты принудительно превратили помещение одной из школ города Железный Порт в филиал российского движения детей и молодежи – "движение первых".

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