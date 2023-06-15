ЦНС: оккупанты продолжают осуществлять идеологическую обработку молодежи на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. На временно оккупированных территориях юга Украины враг продолжает осуществлять идеологическую обработку молодежи. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, сообщается, что высшее военно-политическое руководство рф продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения временно оккупированных территорий юга Украины.
В частности, анализ информационного поля оккупированных территорий Херсонской области указывает на то, что в течение июня текущего года, представители оккупационных администраций провели ряд идеологических мероприятий с привлечением молодежи.
Главной целью было навязать классические российские нарративы о великой отечественной войне и успешности периода существования советского союза.
При этом, как отмечается, применяется одна из системных программ идеологического воздействия на детей и молодежь под названием "Я русский солдат", которая предусматривает проведение исторических викторин и квестов для демонстрации знаний о периоде великой отечественной войны на базе учебных заведений.
Напомним
В ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационная администрация осуществляет идеологическую обработку детей.
В частности, оккупанты принудительно превратили помещение одной из школ города Железный Порт в филиал российского движения детей и молодежи – "движение первых".