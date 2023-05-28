ЦНС: ворог здійснює ідеологічну обробку дітей на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація продовжує здійснювати ідеологічну обробку дітей. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Зокрема, як зазначається, в м. Залізний Порт окупанти примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл міста на філію російського руху дітей та молоді – "движение первых".
Гасло даної організації "бути з росією, бути людиною, бути разом, бути першими".
У Центрі національного спротиву наголошують, що ідеологічна діяльність даної мережі спрямована на тотальне витіснення української ідентичності з тимчасово окупованих територій та подальшої інтеграції українських дітей і молоді в соціально-культурний простір на території рф.
Доповнення
Раніше, у ЦНС повідомляли, що ворог промиває мізки дітям на тимчасово окупованих територіях, нав'язуючи їм "військово-патріотичне" виховання.