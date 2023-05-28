ЦНС: враг осуществляет идеологическую обработку детей на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационная администрация продолжает осуществлять идеологическую обработку детей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
В частности, как отмечается, в г. Железный Порт оккупанты принудительно превратили помещение одной из школ города в филиал российского движения детей и молодежи – "движение первых".
Лозунг данной организации "быть с россией, быть человеком, быть вместе, быть первыми".
В Центре национального сопротивления отмечают, что идеологическая деятельность данной сети направлена на тотальное вытеснение украинской идентичности с временно оккупированных территорий и дальнейшей интеграции украинских детей и молодежи в социально-культурное пространство на территории рф.
Дополнение
Ранее, в ЦНС сообщали, что враг промывает мозги детям на временно оккупированных территориях, навязывая им "военно-патриотическое" воспитание.