Ціни на рис у Японії за рік зросли на 91%

21 серпня, 14:24 • 25817 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 29925 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 35323 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 21248 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 32683 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71205 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78818 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81323 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 103003 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 235823 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова21 серпня, 20:25 • 12185 перегляди
Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітряPhoto21 серпня, 20:58 • 4444 перегляди
Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство21 серпня, 21:19 • 4022 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto01:26 • 11430 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні02:43 • 8158 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 25818 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 35324 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 109564 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 133415 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 235823 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Микита Хрущов
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Білорусь
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 3584 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 75661 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 69572 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 67939 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 94275 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Футбол
Ціни на рис у Японії за рік зросли на 91%

Ціни на рис у Японії зросли на 90,7% у липні, що є сповільненням порівняно з попередніми місяцями. Базова інфляція знизилася до 3,1%, але залишається вищою за цільовий показник Банку Японії.

Ціни на рис у Японії за рік зросли на 91%

Ціни на рис у Японії зросли на 90,7% у липні у річному обчисленні, згідно з офіційними даними, опублікованими в п'ятницю, але темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми місяцями, що принесло деяке полегшення прем'єр-міністру Сігеру Ісібі, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Майбутнє Ісіби невизначене після того, як його коаліція втратила більшість в обох палатах на виборах цього року, на тлі того, як виборці, обурені зростанням цін, покинули його довго домінуючу Ліберально-демократичну партію.

Ціни на рис різко зросли в останні місяці через проблеми з постачанням, пов'язані з дуже спекотним літом 2023 року та панічними покупками після попередження про "мегаземлетрус" минулого року, серед інших факторів.

Загалом, базова інфляція в Японії знизилася до 3,1% з 3,3% у червні. Але вона залишається вищою за цільовий показник Банку Японії в 2%, що зміцнює очікування щодо підвищення процентних ставок цього року. Показник, який не враховує ціни на свіжі продукти харчування, був трохи вищим за ринкові очікування в 3,0%. Якщо не враховувати енергоносії, споживчі ціни зросли на 3,4% – так само, як і в червні.

Банк Японії востаннє підвищував процентні ставки в січні, але не бажає подальшого посилення монетарної політики. Він вважає, що інфляція вище цільового показника спричинена тимчасовими факторами, зокрема ціною на рис.

Цього місяця міністр фінансів США Скотт Бессент посилив тиск на Банк Японії щодо підвищення ставки, заявивши, що центральний банк "відстає від кривої" щодо інфляції.

"Хоча інфляція, ймовірно, ще трохи знизиться в найближчі місяці, це не повинно завадити Банку Японії відновити цикл посилення монетарної політики в жовтні", – заявив у п’ятницю Абхіджит Сурья з Capital Economics.

У червні ціна на рис була на 100,2% вищою, ніж роком раніше. У травні цей показник становив 101,7%.

Ісіба призначив нового міністра сільського господарства, а його уряд випустив екстрені запаси, щоб знизити ціни.

Раніше цього місяця в Японії було оголошено про зміну багаторічної політики заохочення фермерів до вирощування інших культур, окрім рису.

Президент США Дональд Трамп також хоче, щоб Японія імпортувала більше американського рису.

Минулого тижня дані показали, що економіка Японії зростала на 1,0% в річному обчисленні у другому кварталі.

Ці показники свідчать про те, що економіка постраждала від американських мит менше, ніж побоювалися.

Але інші дані, опубліковані в середу, показали, що експорт до Сполучених Штатів у липні впав на 10,1%, а ціни на автомобілі знизилися на 28,4%.

Спочатку Трамп запровадив загальні мита обсягом 10% на Японію, а також мита у 27,5% на автомобілі.

Автомобільна промисловість Японії, до якої входять такі гіганти, як Toyota та Honda, забезпечує близько 8% робочих місць у країні.

