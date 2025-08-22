Ціни на рис у Японії за рік зросли на 91%

Ціни на рис у Японії зросли на 90,7% у липні у річному обчисленні, згідно з офіційними даними, опублікованими в п'ятницю, але темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми місяцями, що принесло деяке полегшення прем'єр-міністру Сігеру Ісібі, пише УНН з посиланням на AFP.

Майбутнє Ісіби невизначене після того, як його коаліція втратила більшість в обох палатах на виборах цього року, на тлі того, як виборці, обурені зростанням цін, покинули його довго домінуючу Ліберально-демократичну партію.

Ціни на рис різко зросли в останні місяці через проблеми з постачанням, пов'язані з дуже спекотним літом 2023 року та панічними покупками після попередження про "мегаземлетрус" минулого року, серед інших факторів.

Загалом, базова інфляція в Японії знизилася до 3,1% з 3,3% у червні. Але вона залишається вищою за цільовий показник Банку Японії в 2%, що зміцнює очікування щодо підвищення процентних ставок цього року. Показник, який не враховує ціни на свіжі продукти харчування, був трохи вищим за ринкові очікування в 3,0%. Якщо не враховувати енергоносії, споживчі ціни зросли на 3,4% – так само, як і в червні.

Банк Японії востаннє підвищував процентні ставки в січні, але не бажає подальшого посилення монетарної політики. Він вважає, що інфляція вище цільового показника спричинена тимчасовими факторами, зокрема ціною на рис.

Цього місяця міністр фінансів США Скотт Бессент посилив тиск на Банк Японії щодо підвищення ставки, заявивши, що центральний банк "відстає від кривої" щодо інфляції.

"Хоча інфляція, ймовірно, ще трохи знизиться в найближчі місяці, це не повинно завадити Банку Японії відновити цикл посилення монетарної політики в жовтні", – заявив у п’ятницю Абхіджит Сурья з Capital Economics.

У червні ціна на рис була на 100,2% вищою, ніж роком раніше. У травні цей показник становив 101,7%.

Ісіба призначив нового міністра сільського господарства, а його уряд випустив екстрені запаси, щоб знизити ціни.

Раніше цього місяця в Японії було оголошено про зміну багаторічної політики заохочення фермерів до вирощування інших культур, окрім рису.

Президент США Дональд Трамп також хоче, щоб Японія імпортувала більше американського рису.

Минулого тижня дані показали, що економіка Японії зростала на 1,0% в річному обчисленні у другому кварталі.

Ці показники свідчать про те, що економіка постраждала від американських мит менше, ніж побоювалися.

Але інші дані, опубліковані в середу, показали, що експорт до Сполучених Штатів у липні впав на 10,1%, а ціни на автомобілі знизилися на 28,4%.

Спочатку Трамп запровадив загальні мита обсягом 10% на Японію, а також мита у 27,5% на автомобілі.

Автомобільна промисловість Японії, до якої входять такі гіганти, як Toyota та Honda, забезпечує близько 8% робочих місць у країні.

