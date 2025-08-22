Цены на рис в Японии за год выросли на 91%

Цены на рис в Японии выросли на 90,7% в июле в годовом исчислении, согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, но темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, что принесло некоторое облегчение премьер-министру Сигеру Исибе, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Будущее Исибы неопределенно после того, как его коалиция потеряла большинство в обеих палатах на выборах этого года, на фоне того, как избиратели, возмущенные ростом цен, покинули его долго доминирующую Либерально-демократическую партию.

Цены на рис резко выросли в последние месяцы из-за проблем с поставками, связанных с очень жарким летом 2023 года и паническими покупками после предупреждения о "мегаземлетрясении" в прошлом году, среди других факторов.

В целом, базовая инфляция в Японии снизилась до 3,1% с 3,3% в июне. Но она остается выше целевого показателя Банка Японии в 2%, что укрепляет ожидания относительно повышения процентных ставок в этом году. Показатель, который не учитывает цены на свежие продукты питания, был немного выше рыночных ожиданий в 3,0%. Если не учитывать энергоносители, потребительские цены выросли на 3,4% – так же, как и в июне.

Банк Японии в последний раз повышал процентные ставки в январе, но не желает дальнейшего ужесточения монетарной политики. Он считает, что инфляция выше целевого показателя вызвана временными факторами, в частности ценой на рис.

В этом месяце министр финансов США Скотт Бессент усилил давление на Банк Японии относительно повышения ставки, заявив, что центральный банк "отстает от кривой" в отношении инфляции.

"Хотя инфляция, вероятно, еще немного снизится в ближайшие месяцы, это не должно помешать Банку Японии возобновить цикл ужесточения монетарной политики в октябре", – заявил в пятницу Абхиджит Сурья из Capital Economics.

В июне цена на рис была на 100,2% выше, чем годом ранее. В мае этот показатель составлял 101,7%.

Исиба назначил нового министра сельского хозяйства, а его правительство выпустило экстренные запасы, чтобы снизить цены.

Ранее в этом месяце в Японии было объявлено об изменении многолетней политики поощрения фермеров к выращиванию других культур, кроме риса.

Президент США Дональд Трамп также хочет, чтобы Япония импортировала больше американского риса.

На прошлой неделе данные показали, что экономика Японии росла на 1,0% в годовом исчислении во втором квартале.

Эти показатели свидетельствуют о том, что экономика пострадала от американских пошлин меньше, чем опасались.

Но другие данные, опубликованные в среду, показали, что экспорт в Соединенные Штаты в июле упал на 10,1%, а цены на автомобили снизились на 28,4%.

Изначально Трамп ввел общие пошлины в размере 10% на Японию, а также пошлины в размере 27,5% на автомобили.

Автомобильная промышленность Японии, в которую входят такие гиганты, как Toyota и Honda, обеспечивает около 8% рабочих мест в стране.