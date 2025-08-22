Цены на рис в Японии за год выросли на 91%

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 августа, 14:24 • 25808 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 29915 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 35312 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 21242 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 32676 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71202 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 78816 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81320 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 103000 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 235815 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
73%
741мм
Популярные новости
Еврокомиссар ставит под сомнение реальный авторитет Путина на фоне заявлений Лаврова21 августа, 20:25 • 12185 просмотра
Киев накрывает дым: зафиксировано резкое ухудшение качества воздухаPhoto21 августа, 20:58 • 4444 просмотра
Трампу отменили штраф в размере 500 млн долларов за мошенничество21 августа, 21:19 • 4022 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto01:26 • 11430 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине02:43 • 8158 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 25810 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 35315 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 109561 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 133408 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 235816 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Никита Хрущев
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Беларусь
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 3576 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 75658 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 69568 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 67937 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 94273 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Футбол
Хранитель

Цены на рис в Японии за год выросли на 91%

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Цены на рис в Японии выросли на 90,7% в июле, что является замедлением по сравнению с предыдущими месяцами. Базовая инфляция снизилась до 3,1%, но остается выше целевого показателя Банка Японии.

Цены на рис в Японии за год выросли на 91%

Цены на рис в Японии выросли на 90,7% в июле в годовом исчислении, согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, но темпы роста замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, что принесло некоторое облегчение премьер-министру Сигеру Исибе, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Будущее Исибы неопределенно после того, как его коалиция потеряла большинство в обеих палатах на выборах этого года, на фоне того, как избиратели, возмущенные ростом цен, покинули его долго доминирующую Либерально-демократическую партию.

Цены на рис резко выросли в последние месяцы из-за проблем с поставками, связанных с очень жарким летом 2023 года и паническими покупками после предупреждения о "мегаземлетрясении" в прошлом году, среди других факторов.

В целом, базовая инфляция в Японии снизилась до 3,1% с 3,3% в июне. Но она остается выше целевого показателя Банка Японии в 2%, что укрепляет ожидания относительно повышения процентных ставок в этом году. Показатель, который не учитывает цены на свежие продукты питания, был немного выше рыночных ожиданий в 3,0%. Если не учитывать энергоносители, потребительские цены выросли на 3,4% – так же, как и в июне.

Банк Японии в последний раз повышал процентные ставки в январе, но не желает дальнейшего ужесточения монетарной политики. Он считает, что инфляция выше целевого показателя вызвана временными факторами, в частности ценой на рис.

В этом месяце министр финансов США Скотт Бессент усилил давление на Банк Японии относительно повышения ставки, заявив, что центральный банк "отстает от кривой" в отношении инфляции.

"Хотя инфляция, вероятно, еще немного снизится в ближайшие месяцы, это не должно помешать Банку Японии возобновить цикл ужесточения монетарной политики в октябре", – заявил в пятницу Абхиджит Сурья из Capital Economics.

В июне цена на рис была на 100,2% выше, чем годом ранее. В мае этот показатель составлял 101,7%.

Исиба назначил нового министра сельского хозяйства, а его правительство выпустило экстренные запасы, чтобы снизить цены.

Ранее в этом месяце в Японии было объявлено об изменении многолетней политики поощрения фермеров к выращиванию других культур, кроме риса.

Президент США Дональд Трамп также хочет, чтобы Япония импортировала больше американского риса.

На прошлой неделе данные показали, что экономика Японии росла на 1,0% в годовом исчислении во втором квартале.

Эти показатели свидетельствуют о том, что экономика пострадала от американских пошлин меньше, чем опасались.

Но другие данные, опубликованные в среду, показали, что экспорт в Соединенные Штаты в июле упал на 10,1%, а цены на автомобили снизились на 28,4%.

Изначально Трамп ввел общие пошлины в размере 10% на Японию, а также пошлины в размере 27,5% на автомобили.

Автомобильная промышленность Японии, в которую входят такие гиганты, как Toyota и Honda, обеспечивает около 8% рабочих мест в стране.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираАгроновости