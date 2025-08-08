$41.460.15
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 22061 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 19715 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 42298 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 49368 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 39456 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 33163 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 61277 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 24669 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 63039 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Японський рис під загрозою: рекордні температури спричиняють дефіцит та зростання цін

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Японія стикається з ризиком дефіциту рису та зростання цін через рекордну спеку. Вівторок зафіксував 41,8 градуса Цельсія в Ісесакі, що загрожує врожаю.

Японський рис під загрозою: рекордні температури спричиняють дефіцит та зростання цін

Також високі температури в Японії можуть обмежити виробництво основного зерна та сприятиме різким зростанням цін на свіжі продукти.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Японський урожай рису під загрозою через рекордну спеку. У вівторок в Ісесакі, префектура Гумма, було зафіксовано рекордну температуру в 41,8 градуса Цельсія, і за даними спостерігачів, цей день доповнює загальний період рекордних температур в країні. Крімне нбезпеки для громадян, - наразі зареєстровано понад 53 000 випадків теплового удару, - ідеться також про зростаючий ризик для рисових полів країни. Аналітики попереджають про майбутнє скорочення врожаю рису.

Загалом рекордно високі температури можуть обмежити виробництво рису в Японії та загрожують дефіцитом основного зерна та різким зростанням цін на свіжі продукти.

Через спеку та посуху майже напевно, що як врожайність, так і обсяг розподілу знизяться

- пояснив Казунукі Охідзумі, почесний професор Університету Міягі, який спеціалізується на сільськогосподарській політиці.

Все це ризикує підвищити ціни, які вже приблизно на 50% вищі, ніж рік тому, що може створити тиск на бюджети домогосподарств та політичних лідерів.

Довідково

Дефіцит рису спричинив національну кризу на початку літа 2025 року.

Рекордні ціни спонукали деякі школи Японії скоротити кількість днів, коли вони подають цей основний продукт на обід. Магазини та ресторани острівної країни стягувати більше за страви з рису. 

Ще один поганий урожай може призвести до подальшої критики правлячої Ліберально-демократичної партії. У липні ліберальні демократи зазнали історичної невдачі на виборах до верхньої палати Парламенту Японії.

УНН раніше повідомляв, що у Японії правляча коаліція втрачала більшість у верхній палаті парламенту. Потенційно це загрожує серйозними політичними змінами. 

Нацбанк знизив прогноз врожаю більшості культур: що вплинуло01.08.25, 12:21 • 4982 перегляди

Ігор Тележніков

Новини СвітуАгроновиниПогода та довкілля
Bloomberg
Японія