Японський рис під загрозою: рекордні температури спричиняють дефіцит та зростання цін
Київ • УНН
Японія стикається з ризиком дефіциту рису та зростання цін через рекордну спеку. Вівторок зафіксував 41,8 градуса Цельсія в Ісесакі, що загрожує врожаю.
Також високі температури в Японії можуть обмежити виробництво основного зерна та сприятиме різким зростанням цін на свіжі продукти.
Передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Японський урожай рису під загрозою через рекордну спеку. У вівторок в Ісесакі, префектура Гумма, було зафіксовано рекордну температуру в 41,8 градуса Цельсія, і за даними спостерігачів, цей день доповнює загальний період рекордних температур в країні. Крімне нбезпеки для громадян, - наразі зареєстровано понад 53 000 випадків теплового удару, - ідеться також про зростаючий ризик для рисових полів країни. Аналітики попереджають про майбутнє скорочення врожаю рису.
Загалом рекордно високі температури можуть обмежити виробництво рису в Японії та загрожують дефіцитом основного зерна та різким зростанням цін на свіжі продукти.
Через спеку та посуху майже напевно, що як врожайність, так і обсяг розподілу знизяться
Все це ризикує підвищити ціни, які вже приблизно на 50% вищі, ніж рік тому, що може створити тиск на бюджети домогосподарств та політичних лідерів.
Довідково
Дефіцит рису спричинив національну кризу на початку літа 2025 року.
Рекордні ціни спонукали деякі школи Японії скоротити кількість днів, коли вони подають цей основний продукт на обід. Магазини та ресторани острівної країни стягувати більше за страви з рису.
Ще один поганий урожай може призвести до подальшої критики правлячої Ліберально-демократичної партії. У липні ліберальні демократи зазнали історичної невдачі на виборах до верхньої палати Парламенту Японії.
УНН раніше повідомляв, що у Японії правляча коаліція втрачала більшість у верхній палаті парламенту. Потенційно це загрожує серйозними політичними змінами.
