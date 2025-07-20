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У Японії за даними екзитполів правляча коаліція втрачає більшість на тлі необхідності укладати митну угоду із США

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Правляча коаліція Японії, за даними екзитполів, втрачає більшість у верхній палаті парламенту, що створює тиск на уряд прем'єр-міністра Шіґеру Ісіби. Це відбувається напередодні крайнього терміну укладання митної угоди зі Сполученими Штатами, що може призвести до політичних потрясінь.

У Японії за даними екзитполів правляча коаліція втрачає більшість на тлі необхідності укладати митну угоду із США

У Японії згідно з даними екзитполів правляча коаліція, ймовірно, втратить більшість у верхній палаті парламенту. Потенційно це загрожує політичними потрясіннями, оскільки наближається крайній термін укладання митних тарифів зі Сполученими Штатами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Хоча результати голосування безпосередньо не визначають, чи впаде хиткий уряд меншості прем'єр-міністра Шіґеру Ісіби, вони створюють тиск на лідера, який перебуває у скрутному становищі та також втратив контроль над більш впливовою нижньою палатою в жовтні.

Ліберально-демократичній партії (ЛДП) Ісіби та її партнеру по коаліції Комейто потрібно було 50 місць, щоб зберегти контроль над 248-місною верхньою палатою на виборах, де половина місць була розіграна. За прогнозами, вони отримають від 32 до 51 місця.

Про це говорять результати екзит-пола, проведеного громадським мовником NHK.

Інші мовники прогнозували, що правляча коаліція матиме 41-43 місця. Якщо коаліція отримає менше ніж 46 місць, це буде її найгірший результат з моменту формування в 1999 році.

Це відбувається на додаток до найгіршого результату за 15 років на жовтневих виборах до нижньої палати. Це голосування зробило адміністрацію Ішіби вразливою до вотуму недовіри та закликів з боку його власної партії до зміни керівництва.

Опозиційні партії, які виступають за зниження податків та жорсткішу імміграційну політику, схоже, здобудуть успіхи, як показали екзит-поли, оскільки зростання споживчих цін, зокрема, стрибок вартості основного продукту – рису, є ключовим питанням для виборців.

ЛДП здебільшого грала в обороні на цих виборах, перебуваючи не на тому боці ключового питання для виборців. Опитування показують, що більшість домогосподарств хочуть зниження податку на споживання для боротьби з інфляцією, проти чого виступає ЛДП. Опозиційні партії скористалися цим і наполягали на цьому меседжі

- сказав Девід Болінг, директор консалтингової фірми Eurasia Group.

ЛДП закликає до фіскальної стриманості, зосереджуючись на дуже нестабільному ринку державних облігацій, оскільки інвестори турбуються про здатність Японії рефінансувати найбільшу у світі боргову купу.

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Митна угода із СШАПосилюючи тривогу навколо четвертої за величиною економіки світу, Японія стикається з крайнім терміном до 1 серпня, щоб укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами, або зіткнеться з жорсткими тарифами на своєму найбільшому експортному ринку.

Популістська партія Сансейто, здавалося, стала одним із головних переможців. Прогнозується, що вона виграє 10-15 місць у палаті, порівняно з лише одним місцем, яке вона мала раніше.

Кампанія Сансейто "Японія понад усе" та попередження про "тихе вторгнення" іноземців витягли колись маргінальну політичну риторику в мейнстрім.

Я навчаюся в аспірантурі, але навколо мене немає японців. Усі вони іноземці. Коли я дивлюся на те, як компенсації та гроші витрачаються на іноземців, я думаю, що японців трохи зневажають

- сказав Ю Нагай, 25-річний студент, який проголосував за Сансейто раніше в неділю.

Доповнення

Японія визнала військову співпрацю Китаю з росією серйозною загрозою безпеці, що може змінити Індо-Тихоокеанський регіон. Пекін розкритикував звіт, назвавши його "неправильним сприйняттям Китаю".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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