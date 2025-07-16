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Японія застерігає від прискорення військової активності Китаю в Тихому океані

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

Японія визнала військову співпрацю Китаю з росією серйозною загрозою безпеці, що може змінити Індо-Тихоокеанський регіон. Пекін розкритикував звіт, назвавши його "неправильним сприйняттям Китаю".

Японія застерігає від прискорення військової активності Китаю в Тихому океані

У звіті Міністерства оборони Японії визнали, що військова співпраця Китаю з росією створює серйозні проблеми безпеки для країни. У Індо-Тихоокеанському регіоні, де розташована Японія, у майбутні роки рівень безпеки може істотно змінитися.

У відповідь на ці висоновки у речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь виступив із критикою та заявив, що Японія "засвоює неправильне сприйняття Китаю".

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Японія застерегла від швидкого прискорення військової активності Китаю, що простягається від її південно-західного узбережжя до Тихого океану. У новому звіті військового міністерства вказується, що поточні кроки КНР створюють серйозний стратегічний виклик. У цьому контексті привернуто увагу зростаючій взаємодії Китаю та рф, питання зростання напруженості навколо Тайваню, і напевне ключове питання - імовірні загрози з боку Північної Кореї.

Міжнародне співтовариство переживає нову кризову епоху, оскільки воно стикається з найбільшими викликами з часів закінчення Другої світової війни

 - йдеться у звіті

У звіті Міністерства оборони Японії вказують на зміни у світовому балансі сил, а також висловлють занепокоєння щодо ескалації суперництва між Китаєм і США.

Загрози безпеці зосереджені в Індо-Тихоокеанському регіоні, де розташована Японія, і можуть погіршитися в майбутньому, йдеться у звіті.

Відповідь Пекіна

У Китаї висловили протест Японії.

Прийнято неправильне сприйняття Китаю, невиправдане втручання у внутрішні справи Китаю, а також розігрування так званої китайської загрози

- із такими словами виступив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, у відповідь на звіт сусідньої країни у регіоні.

Лін підтримав тезу, що військову діяльність Китаю є "законною і обґрунтованою".

Речник Міністерства закордонних справ КНР закликав Японію замислитися над своїм воєнним минулим.

Він порадив Токіо "припинити роздмухувати напруженість в регіоні і питання, пов'язані з Китаєм, як привід для виправдання нарощування військової присутності".

Нагадаємо

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв посилити підтримку росії на багатосторонніх форумах після зустрічі з російським міністром закордонних справ.

У КНР тривала криза на ринку нерухомості дається взнаки - за даними поточного періоду 2025 року, галузь нерухомості в країні продовжує зазнавати труднощів, незважаючи на кілька раундів заходів з підтримки цін на нерухомість. Тако за підсумками червня у Китаї сповільнилося до 4,8% зростання роздрібних продажів - для порівняння, у травні вони зросли на 6,4%.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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