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Япония предостерегает от ускорения военной активности Китая в Тихом океане

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Япония признала военное сотрудничество Китая с Россией серьезной угрозой безопасности, которая может изменить Индо-Тихоокеанский регион. Пекин раскритиковал отчет, назвав его «неправильным восприятием Китая».

Япония предостерегает от ускорения военной активности Китая в Тихом океане

В отчете Министерства обороны Японии признано, что военное сотрудничество Китая с Россией создает серьезные проблемы безопасности для страны. В Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония, в будущие годы уровень безопасности может существенно измениться.

В ответ на эти выводы представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь выступил с критикой и заявил, что Япония "усваивает неправильное восприятие Китая".

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Япония предостерегла от быстрого ускорения военной активности Китая, простирающейся от ее юго-западного побережья до Тихого океана. В новом отчете военного министерства указывается, что текущие шаги КНР создают серьезный стратегический вызов. В этом контексте привлечено внимание к растущему взаимодействию Китая и РФ, вопросу роста напряженности вокруг Тайваня, и, наверное, ключевой вопрос - вероятные угрозы со стороны Северной Кореи.

Международное сообщество переживает новую кризисную эпоху, поскольку оно сталкивается с крупнейшими вызовами со времен окончания Второй мировой войны

- говорится в отчете

В отчете Министерства обороны Японии указывают на изменения в мировом балансе сил, а также выражают обеспокоенность по поводу эскалации соперничества между Китаем и США.

Угрозы безопасности сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония, и могут ухудшиться в будущем, говорится в отчете.

Ответ Пекина

В Китае выразили протест Японии.

Принято неправильное восприятие Китая, неоправданное вмешательство во внутренние дела Китая, а также разыгрывание так называемой китайской угрозы

- с такими словами выступил представитель МИД Китая Линь Цзянь, в ответ на отчет соседней страны в регионе.

Линь поддержал тезис, что военная деятельность Китая является "законной и обоснованной".

Представитель Министерства иностранных дел КНР призвал Японию задуматься над своим военным прошлым.

Он посоветовал Токио "прекратить раздувать напряженность в регионе и вопросы, связанные с Китаем, как повод для оправдания наращивания военного присутствия".

Напомним

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал усилить поддержку России на многосторонних форумах после встречи с российским министром иностранных дел.

В КНР продолжительный кризис на рынке недвижимости сказывается - по данным текущего периода 2025 года, отрасль недвижимости в стране продолжает испытывать трудности, несмотря на несколько раундов мер по поддержанию цен на недвижимость. Также по итогам июня в Китае замедлился до 4,8% рост розничных продаж - для сравнения, в мае они выросли на 6,4%.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Северная Корея
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Япония
Соединённые Штаты
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