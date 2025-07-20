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В Японии, по данным экзитполов, правящая коалиция теряет большинство на фоне необходимости заключать таможенное соглашение с США

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Правящая коалиция Японии, по данным экзитполов, теряет большинство в верхней палате парламента, что создает давление на правительство премьер-министра Сигэру Исибы. Это происходит накануне крайнего срока заключения таможенного соглашения с Соединенными Штатами, что может привести к политическим потрясениям.

В Японии, по данным экзитполов, правящая коалиция теряет большинство на фоне необходимости заключать таможенное соглашение с США

В Японии, согласно данным экзитполов, правящая коалиция, вероятно, потеряет большинство в верхней палате парламента. Потенциально это грозит политическими потрясениями, поскольку приближается крайний срок заключения таможенных тарифов с Соединенными Штатами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хотя результаты голосования непосредственно не определяют, падет ли шаткое правительство меньшинства премьер-министра Сигэру Исибы, они создают давление на лидера, который находится в затруднительном положении и также потерял контроль над более влиятельной нижней палатой в октябре.

Либерально-демократической партии (ЛДП) Исибы и ее партнеру по коалиции Комэйто нужно было 50 мест, чтобы сохранить контроль над 248-местной верхней палатой на выборах, где половина мест была разыграна. По прогнозам, они получат от 32 до 51 места.

Об этом говорят результаты экзит-пола, проведенного общественным вещателем NHK.

Другие вещатели прогнозировали, что правящая коалиция будет иметь 41-43 места. Если коалиция получит менее 46 мест, это будет ее худший результат с момента формирования в 1999 году.

Это происходит в дополнение к худшему результату за 15 лет на октябрьских выборах в нижнюю палату. Это голосование сделало администрацию Исибы уязвимой к вотуму недоверия и призывам со стороны его собственной партии к смене руководства.

Оппозиционные партии, выступающие за снижение налогов и более жесткую иммиграционную политику, похоже, добьются успехов, как показали экзитполы, поскольку рост потребительских цен, в частности, скачок стоимости основного продукта – риса, является ключевым вопросом для избирателей.

ЛДП в основном играла в обороне на этих выборах, находясь не на той стороне ключевого вопроса для избирателей. Опросы показывают, что большинство домохозяйств хотят снижения налога на потребление для борьбы с инфляцией, против чего выступает ЛДП. Оппозиционные партии воспользовались этим и настаивали на этом месседже

- сказал Дэвид Болинг, директор консалтинговой фирмы Eurasia Group.

ЛДП призывает к фискальной сдержанности, сосредоточиваясь на очень нестабильном рынке государственных облигаций, поскольку инвесторы беспокоятся о способности Японии рефинансировать крупнейшую в мире долговую кучу.

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Таможенное соглашение с США. Усиливая тревогу вокруг четвертой по величине экономики мира, Япония сталкивается с крайним сроком до 1 августа, чтобы заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, или столкнется с жесткими тарифами на своем крупнейшем экспортном рынке.

Популистская партия Сансэйто, казалось, стала одним из главных победителей. Прогнозируется, что она выиграет 10-15 мест в палате, по сравнению с лишь одним местом, которое она имела ранее.

Кампания Сансэйто "Япония превыше всего" и предупреждения о "тихом вторжении" иностранцев вытащили некогда маргинальную политическую риторику в мейнстрим.

Я учусь в аспирантуре, но вокруг меня нет японцев. Все они иностранцы. Когда я смотрю на то, как компенсации и деньги тратятся на иностранцев, я думаю, что японцев немного презирают

- сказал Ю Нагай, 25-летний студент, проголосовавший за Сансэйто ранее в воскресенье.

Дополнение

Япония признала военное сотрудничество Китая с Россией серьезной угрозой безопасности, которая может изменить Индо-Тихоокеанский регион. Пекин раскритиковал отчет, назвав его "неправильным восприятием Китая".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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