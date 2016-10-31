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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 0 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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Ціни на пальне протягом вихідних не змінилися — моніторинг АЗС

Ціни на пальне протягом вихідних не змінилися — моніторинг АЗС

Київ • УНН

 • 6872 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 31 жовтня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 24,83 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а ДП — в середньому 21,87 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 22,46 грн за літр, А-95 — 23,29 грн за літр, А-95+ — 24,66 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 20,32 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 21,44 грн за літр, А-95 — 21,94, А-95+ — 22,44 грн за літр та ДП — 18,84 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,04 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,47 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,30 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ціни на автогаз сьогодні є справедливими

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