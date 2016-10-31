Цены на топливо в течение выходных не изменились - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 25,99, а ДТ - в среднем 21,87 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,29 грн за литр, А-95+ - 24 66 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 20,32 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,44 грн за литр, А-95 - 21,94, А-95+ - 22,44 грн за литр и ДТ - 18,84 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,04 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,47 грн за литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,30 грн за литр.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, цены на автогаз сегодня являются справедливыми.