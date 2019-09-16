Ціни на нафту підскочили після атаки на НПЗ у Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у понеділок зранку зросли в ціні до 66,30 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 10,10%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,77 долара за барель, додавши 8,97%.
Додамо, видобуток нафти в Саудівській Аравії впав удвічі після атаки на НПЗ.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.