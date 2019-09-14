На одному з найбільших НПЗ в світі сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Пожежа сталася на території підприємства Saudi Aramco в Саудівській Аравії на родовищі Абкайк. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Al-Arabiya та Associated Press.
За даними американського агентства, появі вогню передував вибух. "На відео чути звуки пострілів. Можна побачити піднімається над горизонтом дим, полум'я помітно здалеку", - стверджує AP, що не вказуючи конкретні ролики.
Відповідні такому опису кадри опублікував на своїй сторінці в Twitter журналіст з Ємену Ахмад Алгобарі. Він також повідомляє про постріли.
Al-Arabiya повідомила, що полум'я узято під контроль. Про причини події і можливі жертви не повідомляється.
Як зазначає AP, Saudi Aramco називає свій НПЗ найбільшим в світі, він може переробляти до 7 млн т барелів на день. У 2006 році бойовиків-смертники терористичної організації "Аль-Каїда" здійснили невдалу спробу влаштувати вибух на заводі.
Saudi Aramco - державна компанія Саудівської Аравії, яка контролює нафтові потужності країни. У 2018 року експерти Moody's Investors Service назвали її найприбутковішою компанією в світі - чистий прибуток Saudi Aramco склала 111,1 млрд доларів. Це більше, ніж показали Apple, Google і ExxonMobil разом узяті.
Нагадаємо, через удар дронів єменських хуситів загорілося саудівське нафтородовище.
Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019