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На одному з найбільших НПЗ в світі сталася пожежа

На одному з найбільших НПЗ в світі сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Пожежа сталася на території підприємства Saudi Aramco в Саудівській Аравії на родовищі Абкайк. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Al-Arabiya та Associated Press.

За даними американського агентства, появі вогню передував вибух. "На відео чути звуки пострілів. Можна побачити піднімається над горизонтом дим, полум'я помітно здалеку", - стверджує AP, що не вказуючи конкретні ролики.

Відповідні такому опису кадри опублікував на своїй сторінці в Twitter журналіст з Ємену Ахмад Алгобарі. Він також повідомляє про постріли.

Al-Arabiya повідомила, що полум'я узято під контроль. Про причини події і можливі жертви не повідомляється.

Як зазначає AP, Saudi Aramco називає свій НПЗ найбільшим в світі, він може переробляти до 7 млн т барелів на день. У 2006 році бойовиків-смертники терористичної організації "Аль-Каїда" здійснили невдалу спробу влаштувати вибух на заводі.

Saudi Aramco - державна компанія Саудівської Аравії, яка контролює нафтові потужності країни. У 2018 року експерти Moody's Investors Service назвали її найприбутковішою компанією в світі - чистий прибуток Saudi Aramco склала 111,1 млрд доларів. Це більше, ніж показали Apple, Google і ExxonMobil разом узяті.

Нагадаємо, через удар дронів єменських хуситів загорілося саудівське нафтородовище.

Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019

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