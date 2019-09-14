На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пожар произошел на территории предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии на месторождении Абкайк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал Al-Arabiya и Associated Press.
По данным американского агентства, появлению огня предшествовал взрыв. "На видео слышны звуки выстрелов. Можно увидеть поднимающийся над горизонтом дым, пламя заметно издалека", — утверждает AP, не указывая конкретные ролики.
Соответствующие такому описанию кадры опубликовал на своей странице в Twitter журналист из Йемена Ахмад Алгобари. Он также сообщает о выстрелах.
Al-Arabiya сообщила, что пламя взято под контроль. О причинах произошедшего и возможных жертвах не сообщается.
Как отмечает AP, Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире, он может перерабатывать до 7 млн т баррелей в день. В 2006 году боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" предприняли неудачную попытку устроить взрыв на заводе.
Saudi Aramco — государственная компания Саудовской Аравии, контролирующая нефтяные мощности страны. В 2018 году эксперты Moody’s Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире — чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 млрд долларов. Это больше, чем показали Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых.
Напомним, из-за удара дронов йеменских хуситов загорелось саудовское нефтяное месторождение.
Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019