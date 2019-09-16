Цены на нефть подскочили после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром выросли в цене до 66,30 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 10,10%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,77 доллара за баррель, прибавив 8,97%.
Добавим, добыча нефти в Саудовской Аравии упал вдвое после атаки на НПЗ.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.