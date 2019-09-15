Видобуток нафти в Саудівській Аравії впав удвічі після атаки на НПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Саудівській Аравії після атаки безпілотників на нафтопереробний завод та інші об’єкти компанії Saudi Aramco видобуток нафти впав майже удвічі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Так, один зі співрозмовників видання розповів, що видобуток впав на 5 мільйонів барелів на день із загальної кількості у 10,5 мільйона. Це порушило експорт нафти королівством. 5 мільйонів барелів — близько 5% усього світового експорту.
Інший співрозмовник підтвердив цю інформацію, але додав, що низку виробничих потужностей зупинили як застережний захід, тому більша частина потужностей буде відновлена упродовж декількох днів.
Це найбільша атака на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії за останні 10 років, зазначає видання.
Нагадаємо, на одному з найбільших НПЗ в світі сталася пожежа через атаку дронів.