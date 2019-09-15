Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки на НПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Саудовской Аравии после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco добыча нефти упала почти вдвое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, один из собеседников издания рассказал, что добыча упала на 5 млн баррелей в день из общего количества в 10,5 миллиона. Это нарушило экспорт королевством. 5 млн баррелей - около 5% всего мирового экспорта.
Другой собеседник подтвердил эту информацию, но добавил, что ряд производственных мощностей остановили в виде меры предосторожности, поэтому большая часть мощностей будет восстановлена в течение нескольких дней.
Это самая атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за последние 10 лет, отмечает издание.
Напомним, на одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар из-за атаки дронов.