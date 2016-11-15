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Ціни на бензин та дизпаливо протягом тижня дещо знизилися

Ціни на бензин та дизпаливо протягом тижня дещо знизилися

Київ • УНН

 • 12607 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Станом на минулу добу на ринку нафтопродуктів в Україні спостерігалося незначне зниження цін на бензини і дизельне паливо євро в дрібному опті. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.

Так, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася і становить 18,70 грн/л, як і вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро — 19,72 грн/л. У той же час дрібнооптові партії дизельного палива євро знизилися в ціні на 0,19% (3 коп./л) до 16,80 грн/л.

Середня дрібнооптова ціна автогазу за останні 7 днів збільшилася на 1,3 грн/т і знаходиться на рівні 20 433,78 грн/т.

За останні 30 днів автогаз в дрібному опті подорожчав на 21,1%, або 3556 грн/т.

Як свідчить розширена статистика, індикативна по Україні крупнооптова ціна бензину марки А-95 євро ДСТУ 7687:2015 з 7 листопада по 14 листопада 2016 р. стала менше на 1,2%, або 313,1 грн/т, і становить 25 079 грн/т.

За вказаний період середня крупнооптова ціна дизпалива євро ДСТУ 7688 до: 2015 знизилася на 1,3%, або 256 грн/т, і знаходиться на рівні 19 244 грн/т.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціни на скраплений газ мають потенціал до здорожчання — до 70 коп. на літрі.

Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, зростання цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.

Українські Національні Новини

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