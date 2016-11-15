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15 марта, 19:03 • 110749 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153921 просмотра

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15 марта, 13:22 • 129803 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108438 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103353 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на бензин и дизтопливо в течение недели несколько снизились

Цены на бензин и дизтопливо в течение недели несколько снизились

Киев • УНН

 • 12601 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на минувшие сутки на рынке нефтепродуктов в Украине наблюдалось незначительное снижение цен на бензины и дизельное топливо евро в мелком опте. Такие данные приводит НТЦ "Психея", передает УНН.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 18,70 грн/л, как и стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро — 19,72 грн/л. В то же время, мелкооптовые партии дизельного топлива евро снизились в цене на 0,19% (3 коп./л) до 16,80 грн/л.

Средняя мелкооптовая цена автогаза за последние 7 дней увеличилась на 1,3 грн/т и находится на уровне 20 433,78 грн/т.

За последние 30 дней автогаз в мелком опте подорожал на 21,1%, или 3556 грн/т.

Как свидетельствует расширенная статистика, индикативная по Украине крупнооптовая цена бензина марки А-95 евро ДСТУ 7687:2015 с 7 ноября по 14 ноября 2016 г. стала меньше на 1,2%, или 313,1 грн/т, и составляет 25 079 грн/т.

За указанный период средняя крупнооптовая цена дизтоплива евро ДСТУ 7688 до: 2015 снизилась на 1,3%, или 256 грн/т, и находится на уровне 19 244 грн/т.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, цены на сжиженный газ имеют потенциал к удорожанию - до 70 коп. на литре.

Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.

Украинские Национальные Новости

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