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Ціна біткоїна впала більш ніж на 3%

Ціна біткоїна впала більш ніж на 3%

Київ • УНН

 • 20023 перегляди

Ціна біткоїна впала більш ніж на 3%, на тлі того, як трейдери відстежували перекази понад 107 000 біткоїнів на суму $7,2 млрд з гаманців, пов'язаних з неіснуючою біржею Mt.Gox.

Ціна на біткоїн знизилась, на тлі того, як трейдери стежили за переказами через гаманці, пов'язані з біржею Mt.Gox. Адміністрація біржі активізувала роботу з повернення кредиторам головного цифрового активу на загальну суму 9 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Основна криптовалюта знизилася на 3,1% і зараз торгується приблизно за 67 800 доларів США. Ця тенденція щодо послаблення також вплинула на менші криптовалюти, включно з ефіром, який є другим за популярністю.

За інформацією від CryptoQuant та Arkham Intelligence, більш ніж 107 000 біткоїнів на суму понад 7,2 мільярди доларів були виведені з гаманців Mt.Gox у ранкові години вівторка в Азії.

Mt.Gox, яка колись була найбільшою біткоїн-біржею світу та базувалася в Токіо, постраждала від хакерської атаки у 2011 році та оголосила про банкрутство у 2014 році. Минулого року прокуратура США звинуватила двох росіян у змові для злому серверів біржі.

Ліквідатор Mt.Gox заявив, що кредитори біржі повинні отримати базові, проміжні та початкові виплати до 31 жовтня, оскільки процес ліквідації триває. Одним із важливих питань є те, чи будуть отримувачі токенів продавати їх, що може тиснути на ціну біткоїна.

Рухи в гаманцях Mt.Gox у вівторок стали першими з травня 2018 року. Раніше згадана платформа мала в запасі близько 137 892 біткоїнів.

За даними попередніх звітів, Mt.Gox володіла також Bitcoin Cash та фіатними коштами, деяку частину фіатних грошей вже було повернуто. Вартість Bitcoin Cash знизилася на 5% у вівторок.

Керолайн Боулер, генеральний директор BTC Markets, висловила думку, що ці зміни є не особливо тривожними і матимуть лише короткостроковий вплив на ринок. Вона зазначила, що діяльність Mt.Gox може вплинути на ціни, але не очікується значного впливу на загальний ринок біткоїна, який наразі сконцентрований на двопартійній підтримці американськими законодавцями щодо криптодружніх регуляцій.

Доповнення

Біткоїн відновився після глибокої "ведмежої" ринкової тенденції 2022 року, зрісши в чотири рази з початку минулого року, підтриманий запуском спотових біржових фондів біткоїнів у січні. У середині березня вартість токена досягла рекордних 73 798 доларів.

Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності07.05.24, 14:15 • 334492 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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