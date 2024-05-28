Цена биткоина упала более чем на 3%

Цена на биткоин снизилась, на фоне того, как трейдеры следили за переводами через кошельки, связанные с биржей Mt.Gox. Администрация биржи активизировала работу по возврату кредиторам главного цифрового актива на общую сумму 9 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Основная криптовалюта снизилась на 3,1% и сейчас торгуется примерно за 67 800 долларов США. Эта тенденция к ослаблению также повлияла на меньшие криптовалюты, включая эфир, который является вторым по популярности.

По информации от CryptoQuant и Arkham Intelligence, более 107 000 биткоинов на сумму более 7,2 миллиарда долларов были выведены из кошельков Mt.Gox в утренние часы вторника в Азии.

Mt.Gox, которая когда-то была крупнейшей биткоин-биржей мира и базировалась в Токио, пострадала от хакерской атаки в 2011 году и объявила о банкротстве в 2014 году. В прошлом году прокуратура США обвинила двух россиян в сговоре для взлома серверов биржи.

Ликвидатор Mt.Gox заявил, что кредиторы биржи должны получить базовые, промежуточные и начальные выплаты до 31 октября, на фоне того, как процесс ликвидации продолжается. Одним из важных вопросов является то, будут ли получатели токенов продавать их, что может давить на цену биткоина.

Движения в кошельках Mt.Gox во вторник стали первыми с мая 2018 года. Ранее упомянутая платформа имела в запасе около 137 892 биткоинов.

По данным предыдущих отчетов, Mt.Gox владела также Bitcoin Cash и фиатными средствами, некоторая часть фиатных денег уже была возвращена. Стоимость Bitcoin Cash снизилась на 5% во вторник.

Кэролайн Боулер, генеральный директор BTC Markets, выразила мнение, что эти изменения не особенно тревожны и будут иметь лишь краткосрочное влияние на рынок. Она отметила, что деятельность Mt.Gox может повлиять на цены, но не ожидается значительного влияния на общий рынок биткоина, который сейчас сконцентрирован на двухпартийной поддержке американскими законодателями по криптодружественным регуляциям.

Дополнение

Биткоин восстановился после глубокой "медвежьей" рыночной тенденции 2022 года, выросши в четыре раза с начала прошлого года, поддержанный запуском спотовых биржевых фондов биткоинов в январе. В середине марта стоимость токена достигла рекордных 73 798 долларов.

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