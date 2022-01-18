Цікаві факти про лікування раку: від Стародавнього Єгипту до наших днів

З чого все почалося — давній Єгипет

Уперше онкологічні захворювання та факти їх лікування зустрічаються в папірусах Стародавнього Єгипту (1600 років до н.е. — ред.). Виявилося, що в ті часи вже були відомі деякі різновиди раку грудей. Єгиптяни, згідно з інформацією з папірусів, лікували його за допомогою мазей, що припікають, з миш’яку.

Окрім Єгипту, згадка про рак (у ті часи його називали “невиліковним захворюванням з пухлиною” — ред.) зустрічається в трактатах Вавилону, Індії та стародавнього Китаю.

Як лікував рак Гіппократ

Саме Гіппократ — легендарний давньогрецький вчений (460-370 рр. до н.е.) - узвичаїв термін “рак”. Лікував рак Гіппократ виключно за допомогою хірургії, а після видалення новоутворення рекомендував користуватися мазями з миш’яком та рослинними мазями, які, на думку вченого, вбивали частки раку. У деяких випадках він взагалі був проти операційних методів.

Вивчали та лікували рак, окрім Гіппократа, Гален та Цельс. Останній, до речі, відкрив світові фіксацію метастазів у лімфовузлах.

XVIII-XIX століття

З 18-го по 19-е століття сталося величезна кількість наукових відкриттів як у діагностиці раку, так і в області лікування.

Наприклад, 1739 року хірург Вяземський дав повний і чіткий опис видалення онкологічних новоутворень оперативним шляхом. Пізніше хірург Т. Емме (1773 року — ред.) описав хірургічне видалення пухлини грудей з лівого боку.

Наприкінці 18-го століття лікарями також було описано повну клінічну картину раку шлунка з перфораціями.

19-е століття ознаменувалося вивченням клітинної будови злоякісних новоутворень. Саме тоді прозвучали гіпотези щодо появи пухлинних клітин у здоровому тілі людини.

Початок і середина ХХ століття

На початку ХХ століття була створена перша у світі лабораторія з вивчення штамів новоутворень.

Пізніше (1915-1916 рр. — ред.) японські вчені провели дослідження, завдяки якому стало відомо, що контакт організму з канцерогенною речовиною впливає на розвиток злоякісного новоутворення. Цікавий факт — паралельно із цим учені виявили, що на розвиток раку також впливають радіоактивні речовини та рентген-випромінювання.

З розвитком науки та медицини з'явилися нові способи профілактики та лікування раку. Окрім хірургії, почали застосовувати променеву та хіміотерапію.

Лікування раку сьогодні

Лікарі та вчені в наш час багато знають про рак, проте не збираються зупинятися на досягнутому. У всьому світі проводяться дослідження, завдяки яким з’являються інноваційні методи діагностики та препарати нового покоління з цілеспрямованою дією.

В Україні також є можливості для точної діагностики та ефективного лікування раку за сучасними міжнародними протоколами. Наприклад, у Лікарні ізраїльської онкології LISOD, до якої звертаються не лише українці, а й пацієнти з-поміж інших країн.

Персоналізований підхід, розробка плану лікування консиліумом фахівців, нове обладнання, оригінальні ліки — все це дозволяє досягти оптимального результату для кожного пацієнта.