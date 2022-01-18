Интересные факты о лечении рака: от Древнего Египта до наших дней

С чего все началось — древний Египет

Впервые онкологические заболевания и факты их лечения встречаются в папирусах Древнего Египта (1600 лет до н.э. — ред.). Оказалось, что в те времена уже были известны некоторые разновидности рака груди. Египтяне, согласно информации из папирусов, лечили его с помощью прижигающих мазей из мышьяка.

Кроме Египта, упоминание о раке (в те времена его называли “неизлечимым заболеванием с опухолью”, — ред.) встречается в трактатах Вавилона, Индии и древнего Китая.

Как лечил рак Гиппократ

Именно Гиппократ — легендарный древнегреческий ученый (460-370 гг. до н.э.), ввел в обиход термин “рак”. Лечил рак Гиппократ исключительно с помощью хирургии, а после удаления новообразования рекомендовал пользоваться мазями с мышьяком и растительными мазями, которые, по мнению ученого, убивали частицы рака. В некоторых случаях он вообще был против операционных методов.

Изучали и лечили рак, кроме Гиппократа, Гален и Цельс. Последний, кстати, открыл миру фиксацию метастазов в лимфоузлах.

XVIII-XIX век

С 18-го по 19-е столетие произошло огромное количество научных открытий как в области диагностики рака, так и в области лечения.

К примеру, в 1739 году хирург Вяземский дал полное и четкое описание удаления онкологических новообразований оперативным путем. Позже хирург Т. Эмме (в 1773 году — ред.) описал хирургическое удаление опухоли левой груди.

В конце 18-го века врачами также была описана полная клиническая картина рака желудка с перфорациями.

19-й век ознаменовался изучением клеточного строения злокачественных новообразований. Именно тогда прозвучали гипотезы о появлении опухолевых клеток в здоровом теле человека.

Начало и середина двадцатого века

В начале двадцатого века была создана первая в мире лаборатория по изучению штаммов новообразований.

Позже (1915-1916 гг. — ред.) японские ученые провели исследование, благодаря которому стало известно, что контакт организма с канцерогенным веществом влияет на развитие злокачественного образования. Интересный факт — параллельно с этим ученые обнаружили, что на развитие рака также влияют радиоактивные вещества и рентген-излучения.

С развитием науки и медицины обнаружились новые способы профилактики и лечения рака. Кроме хирургии, начали применять лучевую и химиотерапию.

Лечение рака сегодня

Врачи и ученые в наше время многое знают о раке, однако не собираются останавливаться на достигнутом. Во всем мире проводятся исследования, благодаря которым появляются инновационные методы диагностики и препараты нового поколения с целенаправленным действием.

В Украине также есть возможности для точной диагностики и эффективного лечения рака по современным международным протоколам. Например, в Больнице израильской онкологии LISOD, в которую обращаются не только украинцы, но и пациенты из других стран. Персонализированный подход, разработка плана лечения консилиумом специалистов, новое оборудование, оригинальные лекарства — все это позволяет добиться оптимального результата для каждого пациента.