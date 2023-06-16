"Це траур!": у будинку-музеї української художниці Поліни Райко збереглося близько 30% фресок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У будинку-музеї української художниці Поліни Райко в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, який затопило внаслідок підриву рф Каховської ГЕС, збереглося близько 30% фресок. Про це повідомив представник благодійного фонду імені Поліни Райко Семен Храмцов на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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"Це траур! Прислали відео з будиночку Поліни Райко... Більшість внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс... Фресок десь 30-40% (зі стелями) збереглося, але "стіна з сестрами" повністю втрачена", - написав Храмцов.
Доповнення
Він також додав, що скоріш за все втрачені і такі фрески як "муж-рибак", "медсестра" і все, що знаходилось нижче за рівнем.
"Коти – наполовину, "дорога в рай" теж... Не знаю скільки він так ще вистоїть... Берегині якось планують "сушити дім", і гадаю треба надати інструкцію після спілкування зі спеціалістами, "що робити далі?", що можна зробити в тих умовах які там наразі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у Мінкульті повідомляли, що будинок-музей художниці Поліни Райко, який знаходиться на окупованій території Херсонської області, скоріш за все, затоплений через підрив Каховської ГЕС.