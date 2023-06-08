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Будинок-музей Поліни Райко, ймовірно, опинився під водою через підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 956004 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Будинок-музей художниці Поліни Райко, який знаходиться на окупованій території Херсонської області, скоріш за все, зараз затоплений через підрив Каховської ГЕС, передає УНН із посиланням на Мінкульт.

Будинок-музей Поліни Райко, ймовірно, опинився під водою через підрив Каховської ГЕС

Деталі

За повідомленнями Херсонської ОВА та Олешківської військової адміністрації, будинок відомої художниці Поліни Райко, який знаходиться в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, можливо, постраждав від затоплення, викликаного підривом Каховської ГЕС російськими силами. На жаль, на даний момент немає можливості перевірити цю інформацію на тимчасово окупованій території.

На стінах свого будинку Поліна Райко втілила свою біографію, створивши портрети родини та відображаючи улюблені символи та птахів у різних формах, кольорах та видів: качок, гусей, півників, ластівок, сов, дятлів.

Творчість Поліни Райко є яскравим прикладом українського наївного мистецтва, яке намагається знищити терористична країна росія.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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