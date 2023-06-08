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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Дом-музей Полины Райко, вероятно, оказался под водой из-за подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 956004 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Дом-музей художницы Полины Райко, который находится на оккупированной территории Херсонской области, скорее всего сейчас затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Дом-музей Полины Райко, вероятно, оказался под водой из-за подрыва Каховской ГЭС

Детали

По сообщениям Херсонской ОВА и Олешковской военной администрации, дом известной художницы Полины Райко, который находится во временно оккупированных Олешках на Херсонщине, возможно, пострадал от затопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС российскими силами. К сожалению, на данный момент нет возможности проверить эту информацию на временно оккупированной территории.

На стенах своего дома Полина Райко воплотила свою биографию, создав портреты семьи и отображая любимые символы и птиц в разных формах, цветах и видах: уток, гусей, петушков, ласточек, сов, дятлов.

Творчество Полины Райко является ярким примером украинского наивного искусства, которое пытается уничтожить террористическая страна россия.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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