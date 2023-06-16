"Это траур!": в доме-музее украинской художницы Полины Райко сохранилось около 30% фресок

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"Это траур! Прислали видео из домика Полины Райко... Большинство внутренних стен обвалились, теперь это ужасный опенспейс... Фресок где-то 30-40% (с потолками) сохранилось, но "стена с сестрами" полностью утрачена", - написал Храмцов.

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Он также добавил, что скорее всего утрачены и такие фрески как "муж-рыбак", "медсестра" и все, что находилось ниже по уровню.

"Коты – наполовину, "дорога в рай" тоже... Не знаю сколько он так еще выстоит... Берегини как-то планируют "сушить дом", и думаю надо предоставить инструкцию после общения со специалистами, "что делать дальше?", что можно сделать в тех условиях, которые там сейчас", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Минкульте сообщали, что дом-музей художницы Полины Райко, который находится на оккупированной территории Херсонской области, скорее всего, затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС.