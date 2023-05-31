"Це росіяни вбивали та нищили чеченців": Данілов нагадав кадирову, кому потрібно мститися та погрожувати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Саме росіяни чинили геноцид чеченців, вбиваючи жінок та дітей, які принесли на чеченську землю століття рабства. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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“Кадирову варто мститися москві й особисто путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати!”, – написав Данілов у своєму Twitter.
Доповнення
Глава Чечні рамзан кадиров відреагував на удар БПЛА по москві, пообіцявши "помсту у повному розумінні слова". кадиров звинуватив в атаці "київський режим" та назвав такі дії "тероризмом". Він запропонував запровадити у росії воєнний стан і "разом змісти весь цей терористичний осередок".