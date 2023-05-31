"Це росіяни вбивали та нищили чеченців": Данілов нагадав кадирову, кому потрібно мститися та погрожувати

Цитата

“Кадирову варто мститися москві й особисто путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищені міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати!”, – написав Данілов у своєму Twitter.

Доповнення

Глава Чечні рамзан кадиров відреагував на удар БПЛА по москві, пообіцявши "помсту у повному розумінні слова". кадиров звинуватив в атаці "київський режим" та назвав такі дії "тероризмом". Він запропонував запровадити у росії воєнний стан і "разом змісти весь цей терористичний осередок".