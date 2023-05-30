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кадиров після атаки безпілотниками на москву закликав запровадити у рф військовий стан

кадиров після атаки безпілотниками на москву закликав запровадити у рф військовий стан

Київ • УНН

 • 597781 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Глава Чечні рамзан кадиров після атаки безпілотниками на москву закликав запровадити у рф військовий стан, передає УНН.

Деталі

кадиров заявив, що атака безпілотників на москву, що сталася сьогодні, 30 травня, вранці, не має сенсу і не впливає на перебіг бойових дій. Він вважає, що подібні атаки спрямовані на привернення уваги та отримання "інформаційних очок" після великих поразок "на землі". На його думку, в росії потрібно оголосити військовий стан.

Цитата

"На мою думку, так необхідно оголосити військовий стан у росії, використати всі призначені для цього бойові ресурси, щоб разом змістити весь цей терористичний осередок...", — зазначив кадиров у Telegram. Він уже заявляв про необхідність ввести в деяких регіонах воєнний стан із максимальним рівнем реагування середнього, це було після заходу диверсантів до сіл у брянській області.

Він також пригрозив, що незабаром у "зоні спеціальної військової операції стане ясно, що таке помста в повному розумінні слова".

Нагадаємо

За даними російських медіа, під ранок москву і околиці "атакували" близько 25 безпілотників. Тим часом у мо рф "побачили" 8 безпілотників. А слідчий комітет росії почав розслідування.

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