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кадыров после атаки беспилотниками на москву призвал ввести в рф военное положение

Киев • УНН

 • 597780 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава Чечни рамзан кадыров после атаки беспилотниками на москву призвал ввести в рф военное положение, передает УНН.

Детали

кадыров заявил, что атака беспилотников на москву, произошедшая сегодня, 30 мая, утром, не имеет смысла и не влияет на ход боевых действий. Он считает, что подобные атаки направлены на привлечение внимания и получение "информационных очков" после крупных поражений "на земле". По его мнению, в россии нужно объявить военное положение.

Цитата

"По моему мнению, так необходимо объявить военное положение в россии, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы вместе сместить всю эту террористическую ячейку...", — отметил кадыров в Telegram. Он уже заявлял о необходимости ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования среднего, это было после захода диверсантов в села в брянской области.

Он также пригрозил, что вскоре в "зоне специальной военной операции станет ясно, что такое месть в полном смысле слова".

Напомним

По данным российских медиа, под утро москву и окрестности "атаковали" около 25 беспилотников. Тем временем в мо рф "увидели" 8 беспилотников. А следственный комитет россии начал расследование.

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