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Це нас дійсно підтримає: Зеленський про допомогу від США в розмірі 20 млрд доларів

Київ • УНН

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США нададуть Україні 20 млрд доларів додаткової допомоги з заморожених російських активів. Це частина пакету підтримки від G7 та ЄС на 50 млрд доларів, який важливо реалізувати цього року.

Це нас дійсно підтримає: Зеленський про допомогу від США в розмірі 20 млрд доларів

Рішення США надати 20 млрд доларів підтримає Україну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. Важливо реалізувати це вже цього року

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги. Це частина спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на загальну суму 50 млрд доларів.

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