Це нас дійсно підтримає: Зеленський про допомогу від США в розмірі 20 млрд доларів
Київ • УНН
США нададуть Україні 20 млрд доларів додаткової допомоги з заморожених російських активів. Це частина пакету підтримки від G7 та ЄС на 50 млрд доларів, який важливо реалізувати цього року.
Рішення США надати 20 млрд доларів підтримає Україну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. Важливо реалізувати це вже цього року
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США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги. Це частина спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на загальну суму 50 млрд доларів.
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