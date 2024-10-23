Это нас действительно поддержит: Зеленский о помощи от США в размере 20 млрд долларов
Киев • УНН
США предоставят Украине 20 млрд долларов дополнительной помощи из замороженных российских активов. Это часть пакета поддержки от G7 и ЕС на 50 млрд долларов, который важно реализовать в этом году.
Решение США предоставить 20 млрд долларов поддержит Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Америка приняла решение предоставить 20 миллиардов долларов. Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами. Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины - для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. Важно реализовать это уже в этом году
Напомним
США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи. Это часть общего пакета поддержки от стран G7 и ЕС на общую сумму 50 млрд долларов.
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