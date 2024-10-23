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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Это нас действительно поддержит: Зеленский о помощи от США в размере 20 млрд долларов

Это нас действительно поддержит: Зеленский о помощи от США в размере 20 млрд долларов

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 17:28  •  3233 просмотра

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США предоставят Украине 20 млрд долларов дополнительной помощи из замороженных российских активов. Это часть пакета поддержки от G7 и ЕС на 50 млрд долларов, который важно реализовать в этом году.

Решение США предоставить 20 млрд долларов поддержит Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Америка приняла решение предоставить 20 миллиардов долларов. Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами. Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины - для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. Важно реализовать это уже в этом году

- сказал Зеленский.

Напомним

США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи. Это часть общего пакета поддержки от стран G7 и ЕС на общую сумму 50 млрд долларов.

Украина может не получить вовремя 4 млрд евро от ЕС из-за невыполнения условий: что известно23 октября 2024, 14:29 • 11859 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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