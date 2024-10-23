Украина может не получить вовремя 4 млрд евро от ЕС из-за невыполнения условий: что известно
Киев • УНН
Украина рискует не получить 4 млрд евро от Евросоюза из-за несвоевременного принятия закона о сделках со следствием. Это также может поставить под угрозу выделение 35 млрд евро кредита от Совета ЕС.
Украина может не получить от Европейского союза 4 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения условий, касающихся принятия законопроекта о соглашении со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения чем требует уголовный кодекс. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на письмо Министерства иностранных дел, передает УНН.
Детали
Если до конца октября не принять законопроект о сделках со следствием №12039 - деньги от ЕС в этом году не получим. А это 4 млрд евро, которые перейдут на следующий уже год
В письме МИД указывается, что украинская сторона нарушила сроки выполнения условий, предусмотренным планом Украины в рамках Ukraine Facility, которые касаются принятия законопроекта о соглашении со следствием по коррупционным делам. Украина рискует не получить финансирование объемом 4 млрд евро, которое ожидается от ЕС в ноябре.
В министерстве отметили, что это условие должно было быть выполнено до конца третьего квартала, но законопроект приняли только 9 октября.
Кроме того, в письме указывается, что непринятие законопроекта ставит под риск выделение 35 млрд евро в виде кредита от Совета ЕС, ведь некоторые страны блока могут использовать аргумент о невыполнении Киевом своих обязательств.
Напомним
9 октября Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения, чем требует уголовный кодекс.