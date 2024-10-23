Україна може не отримати вчасно 4 млрд євро від ЄС через невиконання умов: що відомо
Київ • УНН
Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від Євросоюзу через невчасне ухвалення закону про угоди зі слідством. Це також може поставити під загрозу виділення 35 млрд євро кредиту від Ради ЄС.
Україна може не отримати від Європейського союзу 4 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility через невиконання умов, які стосуються ухвалення законопроєкту про угоду із слідством, який дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кримінальний кодекс. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк із посиланням на лист Міністерства закордонних справ, передає УНН.
Деталі
Якщо до кінця жовтня не прийняти законопроект про угоди зі слідством №12039 - гроші від ЄС в цьому році не отримаємо. А це 4 млрд євро, які перейдуть на наступний вже рік
В листі МЗС вказується, що українська сторона порушила строки виконання умов, передбаченим планом України у рамках Ukraine Facility, які стосуються ухвалення законопроєкту про угоду зі слідством у корупційних справах. Україна ризикує не отримати фінансування обсягом 4 млрд євро, яке очікується від ЄС в листопаді.
В міністерстві наголосили, що ця умова повинна була бути виконана до кінця третього кварталу, але законопроєкт ухвалили лише 9 жовтня.
Окрім того, в листі вказується, що неухвалення законопроєкту ставить під ризик виділення 35 млрд євро у вигляді кредиту від Ради ЄС, адже деякі країни блоку можуть використати аргумент про невиконання Києвом своїх зобов’язань.
Нагадаємо
9 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про угоди зі слідством, який дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кримінальний кодекс.