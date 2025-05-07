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"Це була чудова зустріч": Єрмак розповів подробиці розмови Зеленського і Трампа у Ватикані

Київ • УНН

 • 5186 перегляди

Андрій Єрмак назвав зустріч Зеленського і Трампа чудовою, де лідери відкрито обговорили важливі питання. Він додав, що Україна готувалася до цієї зустрічі у Ватикані.

"Це була чудова зустріч": Єрмак розповів подробиці розмови Зеленського і Трампа у Ватикані

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає зустріч Президента Володимира Зеленського та очільника Білого Дому Дональда Трампа чудовою. Лідери мали можливість чесно і відкрито обговорити важливі речі. Про це Єрмак повідомив в інтерв’ю виданню Zeit Online, пише УНН.

Це була чудова зустріч, чудова розмова між партнерами. Потрібно частіше спілкуватися в таких форматах, віч-на-віч, щоб краще розуміти один одного

- заявив Єрмак.

Він також висловив впевненість, що президенту Трампу та американським урядовцям було б важливо приїхати до України, щоб побачити, як живе її народ та зрозуміти, що українці і досі дуже вмотивовані.

Також Єрмак зазначив, що українська сторона готувалася до зустрічі з Трампом у Ватикані під час похорону Папи Франциска.

Ми до неї готувалися, але до кінця ніхто не знав, чи приїде президент Трамп. Дехто казав, що це було перше диво Папи Франциска. Це була справді дуже гарна розмова. Вони мали можливість чесно та відкрито обговорити речі. Ставлення президента Зеленського було дуже добрим, і я знаю від своїх американських колег, що настрій президента Трампа також був дуже добрим

- підкреслив Єрмак.

Він також повідомив, що є автором того знаменитого фото двох лідерів, яке потім почало стрімко ширитися мережею.

"Я сам зробив фотографію, яка з того часу стала відомою", - повідомив Єрмак.

Доповнення

Єрмак наголосив, заявив, що мирні переговори можуть розпочатися лише після досягнення 30-денного перемир’я.

Тільки коли буде таке припинення вогню, ми можемо розпочати мирні переговори. Сполучені Штати та наші європейські друзі поділяють це переконання. Тільки росія не виявляє бажання це зробити

- відповів Єрмак на запитання, чи вірить він у 30-денне перемир’я.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
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